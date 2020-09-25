سويسرا تضيف ولايتين نمساويتين لقائمة المدن الخطرة بعدوى كورونا

قررت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، إضافة ولايتي النمسا السفلى والنمسا العليا إلى قائمة "كورونا" الحمراء للمناطق الخطرة بالعدوى، وذلك بعد أيام قليلة من اتخاذ نفس القرار مع العاصمة فيينا.وقالت مصادر إعلامية في فيينا اليوم الجمعة إن القائمة السويسرية للمدن التى تتسم بمخاطر متزايدة للإصابة بفيروس "كورونا" تشمل أيضا مدينتي بريتاني في فرنسا وليجوريا في إيطاليا.. مشيرة إلى القائمة السويسرية المحدثة سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.ونقلت المصادر عن المكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا تأكيده ضرورة أن يخضع أي شخص يدخل من إحدى البلدان المعرضة للخطر للحجر الصحي لمدة عشرة أيام.. مشيرة إلى أنه يتم فحص الامتثال للحجر الصحي من خلال عينات عشوائية.