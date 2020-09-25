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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش الروسي يستخدم أحدث قاذف لهب في مناورات «قوقاز 2020»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:54 م
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أحدث قاذف لهب ثقيل من نوع «توس- 2 توسوتشكا» تم استخدامه من قبل الجيش الروسي لأول مرة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأساسية للمناورات "القوقاز- 2020" في ميدان "كابوستين يار".

وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قاذف اللهب دمر بنيرانه الأرتال المتقدمة من مدرعات العدو المحتمل.

وأضاف البيان أن أضرارًا كبيرة أُلحقت بالعدو المحتمل عن طريق استخدام قذائف صاروخية غير موجهة ومزودة برأس حرارية من نوع (تي.بي.إس– إم3)، وهي ذات خصائص مرتفعة من حيث الطاقة.

يُذكر أن قاذف اللهب من نوع "توس- 2 توسوتشكا" هو وريث لقاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيوك" توس- 1أي"، ذو خصائص تكتيكية وتقنية مطورة.. وعلى عكس سابقه، فإن قاذف "توسوتشكا" يُثبت على قاعدة عربة شحن من نوع "الأورال" ذات القدرة على عبور الأراضي الوعرة.

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