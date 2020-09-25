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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تحذر من نقص لقاح الإنفلونزا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:29 م
لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن معدل الطلب الكبير على لقاح الإنفلونزا في خضم جائحة "كوفيد 19" قد يؤدي إلى نقص في هذه اللقاحات.

ويجب على البلدان التي ليس لديها جرعات كافية من لقاح الإنفلونزا تحديد أولوياتها من أجل العاملين في المجال الصحي وكبار السن، وفق الإرشادات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت مسئولة التطعيم في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، آن موين، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف، إن الطلب على لقاح الإنفلونزا قد ارتفع، حيث تسعى الدول إلى الوقاية من هذا المرض حتى تبقى أسرّة المستشفيات متاحة لمرضى "كوفيد 19".

ولم تكن السلطات الصحية قادرة على تقدير الاحتياجات من لقاح الإنفلونزا بشكل سليم مسبقا لأنه كان لا بد من إصدار الأوامر قبل تسعة أشهر على الأقل من بدء موسم الإنفلونزا، وقبل بدء الجائحة.

ومع ذلك، تحدثت موين عن أنباء إيجابية من نصف الكرة الجنوبي، حيث أصيب عدد أقل بكثير من الأشخاص بالإنفلونزا مقارنة بالسنوات السابقة.

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