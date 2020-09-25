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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إسكان البرلمان»: قرار مد مهلة التصالح يحفز المخالفين على تقنين أوضاعهم

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:34 م
خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
عائشة حسن
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قال خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل، إيجابي وبعث برسائل تحفيزية للمواطنين بضرورة الإقبال على المكاتب وتقنين أوضاعهم، وإعطاء مهلة جديدة للمواطنين غير القادرين والبسطاء على استكمال إجراءات التقنين، لا سيما وأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين المخالفين غير مدركين لإجراءات التقنين ومن ثم يحتاجون لمزيد من الوقت للتعامل مع متطلبات قانون التصالح.

ولفت «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن تأكيد رئيس الوزراء على عدم اتخاذ أي قرار بهدم العقارات التي بها سكان، رد قاطع على كافة الأكاذيب والشائعات التي رددتها وروجت لها الجماعات الإرهابية على مدار الفترة الماضية لخلق حالة من الكراهية في نفوس المواطنين تجاه القيادة السياسية والتصييد لأي ملف أو قضية في مصر واللعب عليها من خلال الكتائب الإلكترونية التي تخدم عليها المخابرات القطرية والتركية لإسقاط الدولة المصرية.

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