وزير الدفاع المالي السابق باه نداو يؤدي اليمين رئيسًا مؤقتًا للبلاد

أدى وزير الدفاع السابق في مالي، باه نداو، اليوم الجمعة، في العاصمة باماكو اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.من جانبه، أدى قائد المجلس العسكري عصيمي جوتا اليمين كنائب للرئيس، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم.وأضافت الشبكة أن رئيس الوزراء الجديد في مالي سيتم اختياره خلال الأيام المقبلة، لتقود بذلك هذه المجموعة الجديدة مالي حتى إجراء الانتخابات القادمة خلال 18 شهرًا.