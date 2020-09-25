مطران الفيوم يزور دير الملاك غبريال بجبل النقلون

زار الأنبا إبرام مطران الفيوم وعضو لجنة الرهبنة، دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.وخلال الزيارة اجتمع بالآباء والأخوة بالدير، وأجاب نيافته على استفساراتهم فى النواحى المختلفة، كما قام نيافته بضم طالب رهبنة جديد إلى الدير.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وأضاف البيان: «يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام».