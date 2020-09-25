مؤلف «بالقوة» ينتهى من كتابة العمل.. وموعد التصوير لم يحدد بعد

قال المؤلف محمد أبوالسعد، إنه انتهى من كتابة سيناريو مسلسل "بالقوة" المقرر أن تخوض بطولته الفنانة شيماء سيف.وأضاف "أبوالسعد" لـ"الدستور" أنهم لم يحددوا موعد بدء تصوير المسلسل خاصة أن منتج العمل هشام جمال منشغل حاليًا في تصوير مسلسل "في بيتنا روبوت"، بالإضافة إلى تجهيزاته لمسلسل الفنانة دنيا سمير غانم الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.وأشار محمد أبوالسعد إلى أن مسلسل "بالقوة" تدور أحداثه في إطار الكوميديا البحتة، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، ونفى علاقة المسلسل بمسلسل "في بيتنا روبوت" مؤكدًا أن كل اسم له قصة مختلفة عن الأخرى.وكان مسلسل "بالقوة" من المقرر أن يكون مكونًا من 45 حلقة وكل 15 حلقة منفصلة عن الأخرى، ولكن قرر صناع المسلسل أن يكون كل قصة مستقلة عن الأخرى وتتضمن 30 حلقة.