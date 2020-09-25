نجوم الأوبرا في حفل غنائي بقيادة سليم سحاب.. الليلة

يستعد عدد من مطربي ونجوم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الجمعة، على المسرح الكبير بالأوبرا.ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ويحيي الحفل كل من المطربة ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، أحمد عفت، وعازف الكمان مصطفى عبدالنبي.ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أغنيات الزمن الجميل ومنها: "الأطلال، ولسه فاكر، ولعبة الأيام، وليلى نهاري، ومغرم صبابة، وبتبص لي كده ليه، وكعب الغزال، وبيني وبينك ايه، وجبار، والأسمراني وغيرها".