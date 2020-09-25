إندونيسيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 266 ألفًا و845 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في إندونيسيا إلى 266 ألفًا و845 حالة، وذلك عقب تسجيل 4823 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة "يورونيوز"، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 10 آلاف و218 حالة، وذلك عقب تسجيل 113 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.