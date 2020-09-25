رئيس «جبهة المستقبل» الجزائرى يدعو للمشاركة بقوة فى استفتاء الدستور

دعا عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل الجزائري، اليوم الجمعة، إلى ضرورة المشاركة بقوة في استفتاء تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.وقال بلعيد- في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة: إن "مشروع الدستور الجديد يحمل الكثير من الأمور الإيجابية للتغيير وبناء الجمهورية الثانية"، مضيفًا أن "جبهة المستقبل تدعو إلى العمل ووضع اليد في اليد لتفادي العزوف الانتخابي واللا مبالاة وتدعو إلى ضرورة المشاركة بقوة في استفتاء تعديل الدستور الذي التزم به الرئيس عبدالمجيد تبون".وتابع قائلا: "بعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يبقى باب النضال مفتوحًا عن طريق الحوار مع الجميع لتغيير النقائص".وجدد بلعيد ثقة حزبه في مسعى ونوايا الرئيس تبون لبناء الجزائر الجديدة، مشددًا على ضرورة شرح مضمون الدستور للرأي العام، مضيفًا "أن الكثير من الأطراف تتخذ مواقف سلبية دون أن تطلع على مضمون هذا المشروع الجديد الذي تضمن لأول مرة مواد تضمن الحقوق والحريات وتكرس دولة الحق والقانون كإلغاء الترخيص لعقد التجمعات السلمية".وأشار إلى أن حزبه سيقوم بدوره بحملة شرح الدستور في كل الولايات، مشددًا على ضرورة إعادة بناء الطبقة السياسية لأن الحزب السياسي مؤسسة دستورية تسهم في بناء المؤسسات الدستورية للبلاد كالبلدية والبرلمان.