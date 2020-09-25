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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:40 م
رحلة لمعالم القاهرة
رحلة لمعالم القاهرة
سيد ابراهيم
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رافقت "الدستور" طلبة الجامعات المصرية الذين قاموا بتنظيم رحلة جيولوجية لزيارة أهم المعالم الجيولوجية والتعدينية فى القاهرة، والتى بدأت من جامعة العريش بسيناء مرورا لباقى الجامعات المصرية.

وذلك ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة والتى تهدف إلى السياحة الجيولوجية، وذلك عن طريق مشروع Geo-park، الخاصة بالشباب وطلاب الجامعات، بهدف رفع وعي الشباب والتعريف بأهمية المناطق الجيولوجية فى مصر وكيفية استغلالها والاستثمار فيها، مما يتيح خلق فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمارات للمناطق الجيولوجية المختلفة سواء استثمار سياحي أو صناعي.

وقالت آية أشرف فوزي، مدير مشروع Geo-park وصاحبة الفكرة، إن بداية فكرة تأسيس المشروع كانت للتعرف على المعالم الجيولوجية فى مصر، وخاصة للشباب وطلاب الجامعات، والاستفادة من هذه الثروات الطبيعية التى تذخر بها مصر فى جميع محافظاتها وكيفية استغلالها سياحيًا واستثماريًا.

وأشارت "آية" لـ"الدستور" إلى أنه فى البداية لم تجد الفكرة اهتماما من المسئولين، ولكن تم تسجيل الفكرة على أنها مبادرة ضمن معسكرات الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكانت المبادرة الوحيدة فى سيناء، وذلك بتشجيع من الدكتور رمضان رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة العريش، والدكتور سيد العدل المدير التنفيذي لمؤسسة الشجرة للتنمية والفن.

وأردفت أن التحرك بدأ من العريش بسيناء وتجمع الشباب بالقاهرة، ثم الانتقال إلى محمية قبة الحسنة من أهم المعالم الجيولوجية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ثم الانتقال إلى شارع المعز ومنطقة الحسين، وفى اليوم الثانى من الرحلة تم التحرك إلى قصر البارون، وبعدها إلى متحف الجيولوجي الدكتور محمد الجزار، والذى يعتبر أحد المعالم الجيولوجية في مصر، حيث قام صاحب المتحف بتحويل منزله إلى معرض ومتحف ويضم نيازك وقطعا من القمر وأحجارا كريمة، والذى يقع بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف الكبير.

وذكر الجيولوجي زكريا الدسوقى أن الدكتور محمد الجزار الذي تجاوز عمره السبعين عاما لا يجد وقت فراغ إلا ممارسة هوايته المفضلة في جمع الصخور منذ عام 1996، آلاف الأنواع اقتناها في منزله؛ أشجار متحجرة منذ أكثر من 35 مليون عام وصخور البازلت والجرانيت وأحجار الزمرد وقطع من نيازك سقطت على الأرض مصدرها القمر والمريخ، كما أن مدخل المنزل يدل على صاحبه حيث زينه ببضع صخور ضخمة اتخذت أشكالا منحوتة من عمل الطبيعة.

عالم الجيولوجيا دكتور محمد الجزار صاحب الڤيلا يقدم منزله كمتحف مفتوح للزيارة الممتعة والشيقة بين كثير من المعادن والصخور والشهب والنيازك والأحجار الكريمة والكتب العلمية والنباتات النادرة والحفريات التي يصل عمرها إلى 570 مليون سنة مع شرح تفصيلي لها، دكتور الجزار لديه ما يسمى بثقافة الزلط وهو عاشق المعادن والصخور ومتحفه يضم أكثر من 500 قطعة وفكرة المتحف المفتوح جاءت بعد زيارته لأماكن كثيرة مشابهة في المكسيك والبرازيل وروسيا.

دكتور محمد الجزار هو دكتور وعالم جيولوجي حاصل على بكالوريوس العلوم قسم الجيولوجيا جامعة القاهرة وحصل على ماجستير في الجيولوجيا من نفس الكلية قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السبعينيات ليدرس إدارة الأعمال في كولومبيا، ثم يمتهن العمل كجيولوجي في عدة شركات البترول، والآن يعمل كاستشاري في بعض الشركات ويمتلك موقعا على الإنترنت لعرض عليه معروضات المتحف.
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
رحلة لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
«الدستور» ترافق طلاب الجامعات في رحلة جيولوجية لمعالم القاهرة
رحلة لمعالم القاهرة

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