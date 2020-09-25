محمد رمضان يبدأ تحضيرات «موسى».. ويتسلم 15 حلقة

يحضر الفنان محمد رمضان هذه الفترة أحدث أعماله الدرامية "موسى"، والتي سيظهر من خلالها في شهر رمضان المقبل 2021.ونشر رمضان صورة خلال التحضيرات جمعته بمخرج ومؤلف العمل عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلًا: "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا جلسات عمل موسى رمضان 2021 المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن انتاج سينرجي".وأوضحت الصورة أن رمضان قد تسلم 15 حلقة من العمل المنتظر تصويره نوفمبر المقبل.يذكر أن محمد رمضان قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه ومشاركه البطولة كلا من أحمد زاهر ونور ومحمد علاء وريم سامي وروجينا وعدد آخر من النجوم والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.