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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة لندن: المشتبه في قتل شرطي أطلق النار على نفسه

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:57 م
شرطة لندن
شرطة لندن
وكالات
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قالت كريسيدا ديك، قائدة شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن المشتبه في أنه قتل شرطيا بالرصاص، أطلق النار على نفسه فيما يبدو وحالته ما زالت حرجة.

وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، وأضافت، في بيان بثه التليفزيون: "الدلائل الأولية تشير إلى أن المشتبه به أطلق النار على نفسه.. لكن ذلك بالطبع لم يتأكد كحقيقة بعد".

وقالت: "الرجل.. لا يزال في حالة حرجة في المستشفى".

وكانت شرطة لندن أعلنت عن مقتل عنصر لها رميا بالرصاص داخل مركز "كرويدون" للشرطة جنوبي المدينة اليوم الجمعة.

وقالت ديك: "إنه حادث مروع حقا، لقي فيه أحد زملائنا مصرعه في أكثر الظروف مأساوية".

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