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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يصل إلى تدريبات «القوقاز 2020»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:45 م
بوتين
بوتين
وكالات
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ميدان تدريب كابوستين يار في منطقة أستراخان جنوبي البلاد، حيث سيراقب المرحلة الرئيسية من التدريبات الاستراتيجية "القوقاز - 2020".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، توجه بوتين إلى التدريبات بطائرة مروحية رفقة وزير الدفاع سيرجي شويجو.

وتتواصل اليوم المناورات النارية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن أسطول البحر الأسود أطلقت نيرانا صاروخية ومدفعية على أهداف جوية في إطار تمرين "القوقاز 2020".

​وتجري المناورات "قوقاز 2020" في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف.

​ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص بينهم عناصر وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى نحو 1000 عسكري من أرمينيا وبيلاروسيا وإيران والصين وميانمار وباكستان.

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