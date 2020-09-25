رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الخاطفون طلبوا مليون جنيه.. أمن كفرالشيخ يعيد طفلة لأسرتها

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:10 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، بالتنسيق قطاع الأمن العام، في إعادة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد اختطافها من قبل 7 عاطلين، لطلب فدية مليون جنيه، وألقت الشرطة القبض على الخاطفين.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، من (عامل، مقيم بدائرة المركز) بقيام (مجهولين) يستقلون مركبة (توك توك) باختطاف ابنته، 5 سنوات، حال سيرها بالقرية محل إقامتهم رفقة (كريمة شقيقه) وهروبهم.

وأضاف والد الطفلة المختطفة في بلاغه، أنه تلقى اتصالًا من مجهول طلب خلاله مبلغ مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحها.

على الفور وجه اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وضم المقدم فتحي رزق، مفتش فرع البحث الجنائي، وضباط إدارة البحث وضباط مباحث مركز شرطة الرياض، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) وهومن كان يقود مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع (6 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم أسفرت عن ضبطهم عدا (أحدهم هارب)، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقرر المتهم الأول بعقده العزم على ارتكاب الواقعة بدافع الحصول على مبلغ الفدية نظرًا لعلمه بثراء أهلية الطفلة المجني عليها، واستعانته بباقي المتهمين لتنفيذها، وقيامه بتاريخ الواقعة باستئجار مركبة "التوك توك" وخطف الطفلة، بالاشتراك مع باقي المتهمين واحتجازها بمنزل أحدهم، وقيام آخر بالاتصال بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها نظير دفع مبلغ الفدية، وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم، قاموا بإطلاق سراحها خشية ضبطهم.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

حقيقة رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

الصور

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

image description

الآلاف في وداع محمد فريد خميس

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«هيلا هيلا».. كواليس غناء الأبنودي في مسلسل «ذئاب الجبل»

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

5 فوائد مهمة من تناول السمك يوميًا

العائلة الملكية البريطانية تنتظر حفيدًا جديدًا

مع اقتراب الشتاء.. الصحة العالمية توجه تحذيرًا لبلدان نصف الكرة الشمالي

تعرف على السبب الكامن وراء الحالات القاتلة من "كوفيد-19"

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

حفل لفرقة «الطبول النوبية والآلات الشعبية» بقبة الغوري

بـ150 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لجائزة يحيى حقى

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

«فصلوا أنيس منصور بعد مخالفته لسياستها».. مواقف الإخوان مع المثقفين