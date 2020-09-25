الخاطفون طلبوا مليون جنيه.. أمن كفرالشيخ يعيد طفلة لأسرتها

نجحت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، بالتنسيق قطاع الأمن العام، في إعادة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد اختطافها من قبل 7 عاطلين، لطلب فدية مليون جنيه، وألقت الشرطة القبض على الخاطفين.كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، من (عامل، مقيم بدائرة المركز) بقيام (مجهولين) يستقلون مركبة (توك توك) باختطاف ابنته، 5 سنوات، حال سيرها بالقرية محل إقامتهم رفقة (كريمة شقيقه) وهروبهم.وأضاف والد الطفلة المختطفة في بلاغه، أنه تلقى اتصالًا من مجهول طلب خلاله مبلغ مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحها.على الفور وجه اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وضم المقدم فتحي رزق، مفتش فرع البحث الجنائي، وضباط إدارة البحث وضباط مباحث مركز شرطة الرياض، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) وهومن كان يقود مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع (6 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم أسفرت عن ضبطهم عدا (أحدهم هارب)، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.وقرر المتهم الأول بعقده العزم على ارتكاب الواقعة بدافع الحصول على مبلغ الفدية نظرًا لعلمه بثراء أهلية الطفلة المجني عليها، واستعانته بباقي المتهمين لتنفيذها، وقيامه بتاريخ الواقعة باستئجار مركبة "التوك توك" وخطف الطفلة، بالاشتراك مع باقي المتهمين واحتجازها بمنزل أحدهم، وقيام آخر بالاتصال بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها نظير دفع مبلغ الفدية، وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم، قاموا بإطلاق سراحها خشية ضبطهم.وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.