توقيع الكشف الطبي على 25 ألف حالة بـ«100 مليون صحة» فى المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات صحية، إلى جانب إطلاق مبادرات تتيح خدمة صحية لائقة للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا.وأكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.أوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة، عددًا من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، على رأسها المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي شملت (مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي- مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي– اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا– مبادرة نظمي– مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة).وأعلن المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.. وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي، أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركزا طبيا حضريا، منها 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.وأضاف أنه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمي، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.