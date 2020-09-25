توقيع الكشف الطبي على 25 ألف حالة بـ«100 مليون صحة» فى المنيا

توقيع الكشف الطبي على 25 ألف حالة بـ«100 مليون صحة» فى المنيا
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:49 م
المنيا ـ على حسينطباعة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات صحية، إلى جانب إطلاق مبادرات تتيح خدمة صحية لائقة للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.
أوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة، عددًا من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، على رأسها المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي شملت (مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي- مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي– اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا– مبادرة نظمي– مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة).
وأعلن المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.. وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي، أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركزا طبيا حضريا، منها 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أنه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمي، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.
وأكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.
أوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة، عددًا من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، على رأسها المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي شملت (مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي- مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي– اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا– مبادرة نظمي– مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة).
وأعلن المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.. وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي، أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركزا طبيا حضريا، منها 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أنه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمي، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.