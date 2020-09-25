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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قناة الفتنة.. «الجزيرة» تخصص رقمًا لتلقى الفيديوهات المفبركة والتحريض على مصر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:21 م
الجزيرة
الجزيرة
سمر عبدالله
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تواصل قناة «الجزيرة» مخطط الفوضى الذي تريد إغراق مصر به، فمنذ عزل محمد مرسي وجماعته الإرهابية عن سدة الحكم تنتهج القناة أسلوبًا تحريضيًا لتنفيذ المخطط الذي رسمه تنظيم الحمدين لإسقاط مصر.

فتزامنًا مع دعوات الهارب محمد علي والإخوان للتظاهر اليوم فيما أسموه «جمعة الغضب»، دعت الجزيرة للفوضى وإرسال فيديوهات التظاهر عبر رقم خصصته لتلقي الفيديوهات التي بها تظاهرات لبثها على شاشتها.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول فيها «الجزيرة» زعزعة أمن واستقرار مصر، وليس أدل على ذلك من تحريضها وتخصيصها رقما محددا لتلقي الرسائل والتظاهرات عليه، مدعية أن هذا ما يحدث على أرض مصر، بينما في الواقع تكون هذه الفيديوهات والصور مفبركة لأناس يظهرون أكثر من مرة في عدة محافظات، وهي فيديوهات تم استخدامها منذ سنوات.

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