الكشف على 380 مواطنًا ضمن قافلة «حياة كريمة» في مطروح

أنهت مديرية الصحة بمطروح، أعمال القافلة الطبية المجانية، في قريتي "القطران، غوط الوز" بمدينة براني التابعة لمحافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبناء على توجيهات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.وأوضح الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل بمديرية صحة مطروح، إنه تم إنهاء أعمال القافلة العلاجية المجانية في مدينة براني التي تم إطلاقها في قريتي "القطران، غوط الوز".وأكد منسق عام القوافل بمديرية صحة مطروح، الكشف على 380 مواطنا بالمجان وصرف العلاج الخاص بهم، مشيرا إلى إطلاق قوافل أخرى في القرى والنجوع للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.