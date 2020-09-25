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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 200 مليون جنيه في أسبوع

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:54 م
البورصة تخسر
البورصة تخسر
اكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى معاملات الأسبوع الماضي، بدعم من حالة التباين المماثلة للأسهم الكبرى والصغيرة والمتوسطة القيمة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلقة والمتعاملين الأفراد، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بينما اتجه الأجانب نحو البيع.

كشفت إدارة البورصة فى أحدث تقرير بها، عن هبوط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس30 " بنسبة 1.26%، ليصل الى مستوى 10911 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ”اى جى اكس 70 متساوي الأوزان” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.35%، ليصل إلى 2000 مستوى نقطة ومؤشر” اى جى اكس 100 متساوى الاوزان ” الأوسع نطاقا بنسبة 2.15% مسجلا مستوى 2885 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه ليصل إلى 616.7 مليار جنيه مقابل 616.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

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