الجمل تصدر رواية «نصب الدير التذكاري» لــ ساراماجو

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية لرواية "نصب الدير التذكاري" للروائي البرتغالي جوزيه ساراماجو٬ ومن ترجمة الروائي التونسي عبد الجليل العربي.تقوم الرواية على تفكيك التاريخ داعية إلى إعادة التفسير والتفكير حول المجتمع٬ وداعمة لإشراك القارئ في البحث عن معنى آخر للتاريخ أقل طاعة للتفسيرات النخبوية وأكثر انفتاحا على المفاهيم الشعبية.تتباهى الرواية بمجموعة من الشخصيات الرائعة التي تختلف بشكل فريد عن الطبيعة الاجتماعية مما يجعلها تسحر عقل القارئ وتخلق له تفاؤلا وجوديا٬ ورغبة في مواجهة الحياة نادرا ما نجد شبيها لها في الرواية البرتغالية٬ بالإضافة إلي تركها لرسالة ضمنية خفية يظل صداها مترددا بطريقة لا واعية في ذهن القارئ.