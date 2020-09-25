«شعبة الأرز»: طرح «المعبأ» بسعر يتراوح بين 6500 و8500 جنيه للطن

أعلن رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن هناك استقرارا في الأسعار للأرز المحلي وزيادة المعروض، وأن هناك اكتفاءً ذاتيًا من الأرز بنسبة 100% وفائضًا على الأقل مليون طن، ولسنا في حاجة للاستيراد.وأعلن رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريح خاص لـ"الدستور" أن أسعار الأرز الشعير تراجعت إلى 3200 جنيه الرفيع و3400 جنيه للأرز الشعير العريض للطن والأرز الأبيض بسعر يتراوح ما بين 5500 جنيه إلى 6500 جنيه للطن سائبًا ومعبأً ما بين 6500 جنيه و8500 جنيه.وأعلن رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن الإنتاج المحلي حاليًا يصل إلى نحو 4 ملايين طن ونصف مليون طن، وتصل معدلات الاستهلاك والاحتياجات المحلية ما بين 2 مليون طن ونصف إلى 3 ملايين طن، وتحقيق فائض يصل نحو مليون ونصف مليون طن أرز أبيض.