«التموين» تشترط دفع خطاب ضمان بـ300 ألف جنيه للمشاركة فى توريد الأرز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، عن تعزيز الأرصدة الاحتياطية للأرز على البطاقات من خلال الممارسة 8 المحدودة رقم 1 لتوريد أرز محلي لمن يتقدم من مضارب القطاع الخاص بحد أدنى 1500 طن.ويشترط دفع قيمة التأمين الابتدائي للدخول في التوريد بقيمة 300 ألف جنيه، على أن يتم استبعاد أي شركة لم تقدم خطاب الضمان المالي بقيمة التأمين السابق من خلال المظروف المالي والفني.وأكدت الوزارة من خلال تقرير أن التوريد لشركات الأرز يبدأ في أول يناير المقبل وحتى أبريل لمدة 4 أشهر، وعند انتهاء هذه الفترة يتم استئناف التوريد مرة أخرى حتى أغسطس من نفس العام.واشترطت الوزارة عند الحصول على كراسة الشروط والمواصفات القياسية دفع 5000 جنيه، ويرفق في الأوراق عند التقدم للممارسة يوم الأحد 11 أكتوبر، السجل التجاري والبطاقة الضريبية وخطاب الضمان المالي.يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته «الدستور» حول إعلان الوزارة عن استئناف توريد الأرز المحلي خلال الشهر الجاري بعد توقف شهرين باستثناء مضارب القطاع العام.