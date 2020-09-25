وزير الخارجية الألماني مستمر في الحجر الصحي حتى 4 أكتوبر

أعلنت متحدثة باسم الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية هايكو ماس سيبقى في الحجر الصحي حتى 4 أكتوبر المقبل.ودخل "ماس" حجرا صحيا بسبب إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة الاختبار الأول الذي خضع له سلبية.وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، نشر تغريدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، قال فيها إنه دخل أيضا في العزل الذاتي كإجراء احترازي، بعدما تبين إصابة أحد أفراد وفد وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي، الذين حضروا اجتماعا في برلين مؤخرا.