«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

"التقيت به لأول مرة في الاستديو أثناء اشتراكي في تنفيذ ألبوم (بنتولد) وكان انفصالنا بسبب أن النجاح الذي حققه معي كان أكبر من حجمه وتصور أنه كل شيء في هذا النجاح".تحدث الموسيقار يحيى خليل عن علاقته بالفنان محمد منير في حواره لجريدة "الجمهورية" 1990، واعترف الفنان يحيى خليل أنه بلا شك تأثر بالانفصال، قال: "لقد تأثرت بالانفصال. فقد أصبت بنوع من الإحباط وخيبة الأمل في تحقيق حلمي الفني الذي كان قد أوشك على أن يتحقق، لكن هذه المرحلة انتهت وبدأت في مواصلة مشواري بالبحث عن أصوات جديدة أحقق حلمي من خلالها، وانتهيت بالفعل من إعداد ألبوم جديد وهو (البنات) يتضمن سبع أغنيات نسائية جديدة".ولفت "خليل"، إلى أن بعض المقربين من محمد منير أقنعوه أن طريقه معه، سيمنحه النجومية لكن لن يمنحه الأموال التي هو في حاجة إليها، كما أنه يستطيع العمل مع أية فرقة أخرى خاصة بعد أن فهم كل شيء من تجربته معه" قال: "تدخل المقربون من منير وأقنعوه بأن هذا الطريق سوف يمنحه النجومية، لكنه لن يمنحه الأموال التي هو في حاجة لها، وأنه يستطيع أن يعمل مع أي فرقة أخرى لأنه بالمعنى الدارج أصبح فاهم اللعبة، وانفصلنا".وأشار الموسيقار يحيى خليل إلى أن صناعة نجم جديد تحتاج إلى مجهود سنين لاختياره وإعداده وتقديمه في ظروف فنية وإعلامية مناسبة، ثم يتوقف نجاح هذا النجم على مدى تقبل الناس أو رفضهم له.وأكد أن كل ما يريده أن يقدم للناس فًنا جيدًا يعبر عما بداخله ويعكس خبراته وتجاربه الكثيرة من خلال أي شكل من الأشكال الموسيقية "توزيع، تلحين، تأليف موسيقي"، حسب مزاجه الفني والنفسي.