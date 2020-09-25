هدوء بشوارع الوادي الجديد رفضا لدعوات «الإرهابية»

سادت حالة من الهدوء والطمأنينة شوارع محافظة الوادي الجديد، بعد تداعيات قوي الشر والإرهابية من قنوات الإخوان للنزول بالتظاهر لإشاعة الفوضي في البلاد والتي زعمت انها جمعة " الغضب"وأكد مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي وفيس بوك وتويتر بمحافظة الوادي الجديد، أن الدعوات للحشد والنزول باءت بالفشل وأن عدم قدرة الجماعة على الحشد أمر متوقع وما تستخدمه من وعيد وتهديدات متداولة من قنوات الإرهاب نوع رخيص من إبتزاز مشاعر الشعب المصري، مؤكدين أن جماعة الإخوان هي قوى الشر التي تريد دمار مصر.وعلى جانب آخر، اتجه بعض المستخدمين إلى تقديم مجموعة من النصائح للشباب التابعين للإخوان والتى تمثلت فى عدم استخدم كتاب الله فى أى صراع سياسى أو السماح باستغلاله لصالح المتلونين والمتأسلمين مطالبين بعدم الانسياق إلى أى دعوات من شأنها إراقة دماء المصريينوقد انتشرت قوات الشرطة، والجيش، لصد أعمال الشغب، مطالبين باستخدم القوة والحزم فى التعامل مع أى تجاوز أو شغب يحدث خلال اليوم.