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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فشلت تداعيات قوي الشر والارهابية في التظاهرات في ثاني جمعة على التوالي لاشاعة الفوضي في البلاد وابتزاز مشاعر المصريين فسادت حالة من الهدوء بشوارع الوادي الجديد مؤكدين استكمال طريق النجاح وبناء مصر الحديثة مؤكدين أن الجماعة الارهابية هي قوى الشر التي تريد دمار مصر وشعبها

هدوء بشوارع الوادي الجديد رفضا لدعوات «الإرهابية»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:42 م
هدوء بشوارع الوادي
هدوء بشوارع الوادي الجديد
محمد مهدي
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سادت حالة من الهدوء والطمأنينة شوارع محافظة الوادي الجديد، بعد تداعيات قوي الشر والإرهابية من قنوات الإخوان للنزول بالتظاهر لإشاعة الفوضي في البلاد والتي زعمت انها جمعة " الغضب"

وأكد مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي وفيس بوك وتويتر بمحافظة الوادي الجديد، أن الدعوات للحشد والنزول باءت بالفشل وأن عدم قدرة الجماعة على الحشد أمر متوقع وما تستخدمه من وعيد وتهديدات متداولة من قنوات الإرهاب نوع رخيص من إبتزاز مشاعر الشعب المصري، مؤكدين أن جماعة الإخوان هي قوى الشر التي تريد دمار مصر.

وعلى جانب آخر، اتجه بعض المستخدمين إلى تقديم مجموعة من النصائح للشباب التابعين للإخوان والتى تمثلت فى عدم استخدم كتاب الله فى أى صراع سياسى أو السماح باستغلاله لصالح المتلونين والمتأسلمين مطالبين بعدم الانسياق إلى أى دعوات من شأنها إراقة دماء المصريين

وقد انتشرت قوات الشرطة، والجيش، لصد أعمال الشغب، مطالبين باستخدم القوة والحزم فى التعامل مع أى تجاوز أو شغب يحدث خلال اليوم.

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