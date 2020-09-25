رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حقوقي: الإخوان يتاجرون بالأطفال لتحقيق أهداف شيطانية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:49 م
محمود البدوي
محمود البدوي
محمد الشريف
طباعة
قال محمود البدوي، المحامي بالنقض، والخبير الحقوقي، إن جماعة الإخوان الإرهابية احترفت الاستغلال السياسي السيئ للأطفال في تظاهراتها غير السلمية وأحداث العنف والمسيرات المعادية لحركة الاستقرار والبناء بالدولة المصرية.

ولفت "البدوي" - في بيان اليوم الجمعة - إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة داهمة على هؤلاء الأطفال الذين يتم استغلالهم سياسيا بالمخالفة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC، وكذا بالمخالفة لمواد قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكذا بالمخالفة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

وتابع: "وهو الأمر الذي نرى أنه مسلسل مستمر من انتهاك حقوق الأطفال واستخدامهم لعرقلة سير حلم النهوض المصري 2030، وتشويه الواقع وخلق صورة سلبية عن مسيرة البناء والتنمية والعدالة والديمقراطية وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان التي باتت تنتهجها القيادة السياسية الرشيدة".

وأضاف أن الجماعة الإرهابية لم تتوقف عن استغلال الأطفال فى العمل السياسى بالمخالفة للمواثيق الدولية منذ 2011 وحتى الأن، وهو الأمر الذى يؤكد على أن جماعة الشر الإخوانية لا تتورع عن استخدام أي سلاح مشروع كان أو غير مشروع في حربها المسعورة على الشعب المصري والذي سبق وأن لفظهم بعد أن استطاعوا الاستيلاء على حكم مصر في غفلة من الزمان.

وتابع: "الإرادة المصرية الواعية تجلت في يونيو 2013 واستطاعت إزاحتهم وعزلهم من المشهد السياسي والواقع المصري ككل، بعد أن دعمهم جيش مصر الباسل وشرطتها الوطنية في تظاهرة بشرية لم يسبق أن عرف لها التاريخ مثيل، وفي موقف شعبي عبر فيه عن رفضه للفاشية الإخوانية، وبعد أن أدرك بأن الإخوان تجار للدين ويستخدمونه كمطية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وأنهم جماعة جبلت على سفك الدماء والعنف ونشر الفوضى والخراب وحرق كل أرض تطئها اقدامهم المخضبة بالدماء".

وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش حالة من الهزيمة نتيجة رفض المصريين للاستجابة لدعواتهم الفوضوية، وأن أبناء مصر الشرفاء لا ينصاعون لمثل تلك الدعوات الإرهابية والهدامة، وأن أبناء مصر يقفون في موقف شجاع يعبر عن الإصطفاف الوطني الحقيقي بين الشعب وقيادته وجيشه وشرطته في صورة تاريخية سيضعها التاريخ في سجله المشرق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على 4 بحوزتهم مولوتوف حاولوا إثارة الشغب في الأقصر

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

انقطاع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الصور

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

image description

الآلاف في وداع محمد فريد خميس

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

انقطاع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

القبض على 4 بحوزتهم مولوتوف حاولوا إثارة الشغب في الأقصر

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«هيلا هيلا».. كواليس غناء الأبنودي في مسلسل «ذئاب الجبل»

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

5 فوائد مهمة من تناول السمك يوميًا

العائلة الملكية البريطانية تنتظر حفيدًا جديدًا

مع اقتراب الشتاء.. الصحة العالمية توجه تحذيرًا لبلدان نصف الكرة الشمالي

تعرف على السبب الكامن وراء الحالات القاتلة من "كوفيد-19"

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

الجمل تصدر رواية «نصب الدير التذكارى» لــ ساراماجو

الشاعر عمارة إبراهيم: الإخوان جماعة مزيفة انتماؤها ليس للوطن

حفل لفرقة «الطبول النوبية والآلات الشعبية» بقبة الغوري

بـ150 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لجائزة يحيى حقى