حماية المستهلك يستقبل 1257 شكوى من مبادرة «ما يغلاش عليك»

أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز استقبل 1257 شكوى في المبادرة الرئاسية لتحفيز المنتج المحلي «ما يغلاش عليك» وتم إنهاء بنسبة حلول تتجاوز 80% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم استقبالها من خلال الخط الساخن 15303 أو على الواتس 0106000326 والموقع الإلكتروني للمبادرة، لافتا إلى أن أبرز الشكاوى بأن التخفيضات وهمية وهذا ليس صحيحا ولكن اختلاف الأصناف للسلعة الواحدة وعدم وضوح تفاصيل الكاملة عن المنتج الذي يتم الخصم عليه وتليها شكاوى عن عدم تفعيل سيستم الخصومات على فروع الشركات المنتشرة في المحافظات فتم مخاطبة تلك الشركات بالتفعيل.وقال القائم بأعمال رئيس الجهاز في تصريح خاص لـ«الدستور» إن الجهاز يستقبل يوميا استفسارات من المستهلكين عن أماكن المبادرة وعدد الشركات المشاركة في المبادرة وفي المحافظات ونسب التخفيضات والسلع المشاركة ويتم الرد عليها فورا، لافتا إلى أن الجهاز خاطب بعض فروع الشركات المشاركة في المبادرة بسرعة تطبيق السيستم بالتخفيضات في أسعار السلع ليتم تطبيقها للمستهلكين والتي تستمر خلال الفترة المقبلة.