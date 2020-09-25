5 فوائد مهمة من تناول السمك يوميًا

تعزيز صحة الدماغ:

يقلل فرص الإصابة بنوبة قلبية:

تقليل مشاكل الربو:

مفيد للحامل والجنين:

الوقاية من ألزهايمر:

يمثل السمك مصدرًا رئيسيًا لكثير من البروتينات في الوقت الذي يفضل فيه كثيرون تناوله بدل اللحوم الحمراء، إلا أن تناوله يوميًا أو شبه يومى له فوائد أهمها:يحتوي السمك على نسبة عالية من "أوميجا 3"، الأمر الذي يساعد بتعزيز صحة الدماغ، حسب تقرير لمنظمة الصحية العالمية لـ EPA، نشره موقع buzzfeednews.كما يقلل من فرص الوفاة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، ويقلل أيضًا من فرص التعرض لسكتات دماغية غير مميتة.ربطت دراسات وبحوث بين كميات السمك التي يتناولها الإنسان على مدار اليوم والإصابة بنوبات قلبية. فوجدت دراسة أن الاستهلاك المنخفض (مرة واحدة في الأسبوع) أو الاستهلاك المعتدل للأسماك (2-4 مرات في الأسبوع) له تأثير مفيد بشكل كبير على الوقاية من مرض القلب التاجي وتقليل نسبة الوفاة بسببه.يحتوي السمك على "أوميغا 3" بالإضافة للأحماض الدهنية، التي تتميز بخصائصها المضادة للإلتهابات، وبحسب دراسة نشرت على Science Daily، فإن تناول السمك مرتين فقط في الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من التهاب الرئة لدى الأطفال المصابين بالربو.تحتوي الأسماك على نسبة عالية من الزئبق المفيد لصحة الأم والجنين، خصوصا أسماك السلمون والسردين.وتساعد الأحماض الدهنية غير المشبعة طويلة السلسلة (LC-PUFA) وأحماض الدوكوساهيكسانويك (DHA) الموجودة في السمك على نمو طفل سليم،بحسب دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب.تناول السمك مرة أو مرتين في الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والاكتئاب ومرض ألزهايمر والحالات المرضية المزمنة الأخرى، حسب دراسة نشرتها كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد، كما أن تناول مأكولات بحرية بشكل معتدل يرتبط بتقليل أعراض هذا المرض.