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منوعات

5 فوائد مهمة من تناول السمك يوميًا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:02 م
السمك
السمك
وكالات
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يمثل السمك مصدرًا رئيسيًا لكثير من البروتينات في الوقت الذي يفضل فيه كثيرون تناوله بدل اللحوم الحمراء، إلا أن تناوله يوميًا أو شبه يومى  له فوائد أهمها:

تعزيز صحة الدماغ:
يحتوي السمك على نسبة عالية من "أوميجا 3"، الأمر الذي يساعد بتعزيز صحة الدماغ، حسب تقرير لمنظمة الصحية العالمية لـ EPA، نشره موقع buzzfeednews.

كما يقلل من فرص الوفاة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، ويقلل أيضًا من فرص التعرض لسكتات دماغية غير مميتة.

يقلل فرص الإصابة بنوبة قلبية:
ربطت دراسات وبحوث بين كميات السمك التي يتناولها الإنسان على مدار اليوم والإصابة بنوبات قلبية. فوجدت دراسة أن الاستهلاك المنخفض (مرة واحدة في الأسبوع) أو الاستهلاك المعتدل للأسماك (2-4 مرات في الأسبوع) له تأثير مفيد بشكل كبير على الوقاية من مرض القلب التاجي وتقليل نسبة الوفاة بسببه.

تقليل مشاكل الربو:
يحتوي السمك على "أوميغا 3" بالإضافة للأحماض الدهنية، التي تتميز بخصائصها المضادة للإلتهابات، وبحسب دراسة نشرت على Science Daily، فإن تناول السمك مرتين فقط في الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من التهاب الرئة لدى الأطفال المصابين بالربو.

مفيد للحامل والجنين:
تحتوي الأسماك على نسبة عالية من الزئبق المفيد لصحة الأم والجنين، خصوصا أسماك السلمون والسردين.

وتساعد الأحماض الدهنية غير المشبعة طويلة السلسلة (LC-PUFA) وأحماض الدوكوساهيكسانويك (DHA) الموجودة في السمك على نمو طفل سليم،بحسب دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

الوقاية من ألزهايمر:
تناول السمك مرة أو مرتين في الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والاكتئاب ومرض ألزهايمر والحالات المرضية المزمنة الأخرى، حسب دراسة نشرتها كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد، كما أن تناول مأكولات بحرية بشكل معتدل يرتبط بتقليل أعراض هذا المرض.

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