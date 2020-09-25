تعليم الفنون.. بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية

يستكمل قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، خلال شهر سبتمبر الجارى، فعاليات ورش تعليم الفنون، وذلك بمراكز الإبداعية المتخصصة التابعة للقطاع، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالمواقع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المحاضرات النظرية وبثها عبر شبكة الإنترنت لتجنب التزاحم بين الطلاب.ويقدم مركز إبداع قصر الأمير طاز مجموعة من الورش فى المجالات الفنية، فيقدم يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع ورشة الإنشاد الديني، بإشراف المُنشد محمود التهامي، كما تقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس ورشة التمثيل والمسرح، تحت إشراف الفنان أحمد زكريا، أما ورشة الغناء والكورال فتشرف عليها الفنانة هبة رمضان يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.ويقدم بيت العود العربي التدريبات العملية للعزف على آلة العود، يومي السبت والأربعاء بمقره ببيت الهراوي أما المحاضرات النظرية "أون لاين" يومي الأحد والخميس.وفي الفسطاط، يقدم مركز الخزف والحرف التقليدية تدريبات علي حرف: "الخزف – النحاس – الخيامية – الصدف – الحلي التراثية – القشرة"، أيام "الأحد – الإثنين – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس" من الساعة الثالثة إلى السادسة مساء، وذلك ضمن مبادرة "صنايعية مصر"، بالإضافة إلى استمرار تلقي طلبات الاشتراك في الدفعة الثانية عشرة لمنحة "بيت جميل" للفنون التقليدية.و في الإسكندرية يستمر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية فى تقديم الورش الفنية المتعددة للأطفال والكبار، حيث تقام ورش الباليه للأطفال، أيام السبت والأحد والخميس، تحت إشراف الفنانة مي سعد، وللكبار يومى الإثنين والثلاثاء، وتشرف عليها الفنانة إنجى محمد.ويقدم الفنانان جوزيف ألفريد، والدكتور محسن أبو العلا، ورشة لتعليم العزف على آلة "الكمان" يومى السبت والثلاثاء، ولتعليم "البيانو" تقدم الفنانة إيمان الروبي ورشة للأطفال أيام السبت والأحد والإثنين، وللكبار تقدم الفنانة مي شلبي ورشتها أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع.