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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

«الصحة» ترد على شكوى «عمر» بعد نشرها بـ«الدستور» واستغلال الجزيرة له

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:20 م
عمر
عمر
مرام سعيد
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قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن المكتب الإعلامي تواصل مع لاعب الكاراتيه عمر إبراهيم على مدار السنوات الثلاث الماضية ومنذ أول استغاثة له، وقد استجابت وزارة الصحة عدة مرات وقدمت له العلاج المناسب لحالته بداية من العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات الاسكندرية مقر إقامته وحتى عام 2018 حيث تم التنسيق لعلاجه في كبريتاج حلوان، والاتفاق مع والدته على أن تكون مرافقا له.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن المكتب الإعلامي قام بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقله إلى مستشفى حلوان، كما تم التنسيق لتوفير شاليه للإقامة خلال فترة العلاج وتوفير المعيشة.
ولفت "مجاهد" إلى أنه سافر دون مرافق وتم توفير مرافق لمتابعته، إلا أنه بعد أيام طلب العودة إلى الإسكندرية وحضرت والدته لاستلامه وكتبت إقرارا بحالته وأنها من طلب عودته وتم توفير إسعاف لعودتهما.

وأكد أن الوزارة على استعداد لتوفير العلاج المناسب لحالته، وفقا لما يقرره الأطباء في أي وقت وأن الوزارة لا تتوانى عن تقديم الخدمة الطبية اللائقة لأي مريض، مشيرا لسرعه الاستجابه لعمر لعدة مرات ومتابعته يوميا من خلال الاتصال او "الواتس اب"، كما أكد على تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات.

وقد جاء رد وزارة الصحة علي استغاثة عمر إبراهيم بعد نشرها في جريدة "الدستور"، حيث أن عمرو"يعاني من شلل دماغي، بسبب إصابته بالصفراء بعد ولادته وكان يحتاج لنقل دم، مما جعله يصاب بالضمور في المخ وضعف الحركة ويعيش بالكرسي المتحرك.

وخاض إبراهيم عدة بطولات كاراتيه رغم إعاقته وحصل على ألقاب وميداليات، وفوجيء باستغلال قناة الجزيرة لشكواه، وبناء علي ذلك طالب الجريدة بنشر استغاثته وتبنيها لحالته.

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