هجوم «شارلى إيبدو» يحبس طلاب باريس

أفاد مصدر مسئول في بلدية باريس بأن المدارس في المناطق المحيطة بموقع الهجوم المسلح لم تسمح للطلاب بالانصراف.وقبل قليل، سقط 4 مصابين في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في باريس، وفقًا لفضائية "سكاى نيوز عربية".واعتقلت قوات الأمن أحد منفذي عملية الطعن على درج مبنى أوبرا الباستيل، ثم أمسكت بالآخر لاحقًا، وفق "فرانس إنفو".ويأتي حادث الطعن الجديد بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الأول على مقر شارلي إيبدو، الذى وقع فى 2015.يذكر أن مقر صحيفة شارلي إيبدو قد شهد، في يناير 2015، هجومًا إرهابيًا قاده ملثمون، وأدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة 11 آخرين، معظمهم من فريق التحرير.