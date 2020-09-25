«الفيوم»: افتتاح مسجد الإيمان بمركز أبشواى بعد إحلاله وتجديده

افتتح المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد الإيمان بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي، بعد إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية.أدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.تحدث وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة، عن أهمية التحلي بخلق الصدق في حياتنا وفي معاملاتنا اليومية، امتثالًا لأوامر ديننا الحنيف الذي ينمي فى نفوسنا السلوكيات القويمة ويدعو إلى مكارم الأخلاق.وأضاف، أن أعمال إحلال وتجديد المسجد المقام على مساحة 200 متر تمت بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 900 ألف جنيه، فيما قامت وزارة الأوقاف بفرش المسجد، مشيرًا أن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتًا إلى أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 220 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة تجاوزت 237 مليون جنيه.من جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة المساعد على أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص فى العمل ونبذ العنف والتعصب.