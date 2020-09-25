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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مصادر: «كليوباترا» رمز القائمة الوطنية فى انتخابات النواب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:12 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
أشرف لاشين
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كشفت مصادر سياسية بأن التحالف الوطني لانتخابات مجلس النواب 2020، والمكون من 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب لتشكيل القائمة الوطنية «من أجل مصر» استقرت على اختيار «كليوباترا» كرمز انتخابي.

وقالت المصادر لـ«الدستور»، إن المستشار القانوني للقائمة الوطنية الدكتور محمد العناني، انتهى من تقديم كل  أوراق مرشحي القائمة الوطنية في القطاعات الأربعة، التي تمثل الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتمثل الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات هي «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ»، وخصص لها 100 مقعد، والدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 11 محافظة هي: «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر»، وخصص لها 100 مقعد.

فيما تشمل الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا، وتضم 7 محافظات «الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، وخصص لها 42 مقعدًا، والدائرة الرابعة تشمل "قطاع غرب الدلتا" تضم 3 محافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، وخصص لها 42 مقعدًا.

على جانب آخر تغلق اليوم السبت، الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، بعد تلقى أوراق راغبى الترشح لمدة 10 أيام بداية من 17 سبتمبر وحتى اليوم السبت الموافق 27 من نفس الشهر.

وتعلن الوطنية للانتخابات على مدار ثلاثة أيام، بداية من بعد غد الأحد كشفًا بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية ونشره في صحيفتين واسعتى الانتشار، والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بعد فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت فى مدى صحة انتماء طالبى الترشح فى النظام الفردى للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم الانتخابية.

من جانبه ثمن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، حُسن اختيارات أعضاء القائمة الوطنية "من أجل مصر" للترشح على مقاعد القائمة في انتخابات مجلس النواب، وقال، إن القائمة الوطنية تضم مرشحين من مختلف التوجهات الأيديولوجية والسياسية والشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، بما يعزز من فكرة إثراء القائمة ومجلس النواب المقبل، ويعود بالنفع في النهاية لصالح الأداء البرلماني.

وفي ذات السياق قال النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن قائمة "من أجل مصر" تضم الكثير من النواب المخضرمين في العمل السياسي والبرلماني وبعض رؤساء الأحزاب بما لديهم من خبرات متراكمة في طبيعة العمل النيابي وكيفية استخدام كل الأدوات البرلمانية التي تتيحها اللائحة الداخلية للبرلمان من حيث طلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها.

وأشاد عضو الشيوخ، بضم القائمة الوطنية للعديد من العناصر النسائية والكوادر التي أثبتت كفاءتها في العمل العام، فضلًا عن الكوادر الشبابية من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المدربين والمؤهلين لممارسة العمل النيابي والتشريعي.

فيما أكد المستشار محمود الضبع، مرشح القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن قطاع الصعيد، أن ما يميز القائمة الحالية ضمها لكل أطياف وفئات الشعب المصري، وكذلك كل التوجهات السياسية، سواء المؤيدة أو صاحبة الفكر التى تمتلك المعارضة الوطنية.

وقال الضبع، إن اختيار العناصر المرشحة ضمن القائمة، خاصة المرأة والشباب وتمثيل المصريين في الخارج جاء بعناية كبيرة وبتوافق كل الآراء.

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