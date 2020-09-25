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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انقطاع المياه جزئيًا عن عدة مناطق بدمياط غدًا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:10 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
محمد إبراهيم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة كفر سعد وقرية السنانية، وضعفها عن مركز ومدينة كفر البطيخ ومدينة رأس البر، وذلك غدًا السبت الموافق 26-9-2020 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا من نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك نظرًا لأعمال تعديل الخطوط المتعارضة مع خط طرد ١٠٠٠ مم من التوسعات الجديدة لمحطة مياه كفر سليمان، تمهيدًا للبدء فى تجارب التشغيل لحين الانتهاء من الأعمال.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون.

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