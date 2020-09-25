التحفظ على 4 آلاف لتر زيت طعام فاسد بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحفظ على 3800 لتر زيت طعام معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص المنتزة أول، بحيازة كميات من الزيت الفاسد.وتمت مداهمة المصنع وألقى القبض على المدير المسئول، وضبط 3800 لتر زيت طعام معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي"، و2 طن زيت طعام، معبأة داخل خزان بدون مستندات تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق.