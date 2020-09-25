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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تؤكد دعمها موقف قبرص بشأن فرض عقوبات على تركيا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:04 م
التنقيب عن موارد
التنقيب عن موارد الغاز
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس جينيماتاس، دعم بلاده الموقف القبرصي بشأن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب أعمالها غير القانونية حول التنقيب عن موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط.

وقال المسئول اليوناني، اليوم الجمعة، إن الدكتورة آن موين، رئيس قسم التأهب للإنفلونزا والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية أكدت أن "اليونان تدعم بقوة موقف قبرص بشأن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات محددة على الأشخاص والكيانات الضالعين في الأنشطة غير القانونية لتركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي من المرتقب فيه أن يبدأ وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، زيارة إلى اليونان ويلتقي خلالها وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس".

وتشهد منطقة شرق المتوسط في الأشهر الماضية توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه موقفهما، منتقدا في الوقت نفسه الإجراءات التركية "غير القانونية".

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