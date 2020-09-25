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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هدوء في المنيا.. وغرفة العمليات تؤكد استقرار الأوضاع

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:37 م
هدوء في المنيا
هدوء في المنيا
المنيا ـ على حسين
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ساد الهدوء شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة المنيا، ولم يظهر أي تجاوب من أهالي المحافظة لدعوات التظاهر التي أطلقها بعض الكارهين للوطن من الخارج تحت مسمى "جمعة الغضب الجديدة".

وشهدت منطقة أبوهلال جنوب مدينة المنيا، والتي كانت منطقة نفوذ التيارات الإسلامية من خلال تواجد مسجدي الرحمن التابع للجماعة الإسلامية ومسجد عمر بن الخطاب الذي كان معقل جماعة الإخوان المنحلة- هدوء واستقرار الحياة بصورة طبيعية، وتفرغ المواطنون بعد أداء صلاة الجمعة لقضاء وشراء احتياجاتهم.

وأكدت غرفة العمليات بمحافظة المنيا عدم تلقي الغرفة أي بلاغات أو إشارات بوجود تظاهرات أو تجمعات بأية مدينة أو منطقة بمراكز المحافظة التسع، وأشار المسئولون بالغرفة إلى أن الشعب أصبح لا يلتفت إلى ما تقوم به القنوات التابعة للإخوان بالخارج بإعلانه أو إذاعته، مشيرا إلى استقرار الأمور والأوضاع بالشارع المنياوي.

وأوضح الشيخ نصرالدين محمد محمد، رئيس لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة بملوي، عدم وجود تظاهرات أو تجمعات، وأن مواطني المحافظة لديهم وعي كبير بأن هذه الدعوات الهدف منها هدم الوطن وليس محاربة الرئيس السيسي الذي حمل روحه على يديه وأنقذ مصر ويحارب أنظمة إرهابية عالمية، وعلى رأسها تركيا وقطر، والجميع يدرك أن مصر التي تجلى فيها الله وصلى فيها الرسول لن يستطيع أي نظام كاره لها أو إرهابي أن يمسها بسوء أو يقسمها مثل ما يحدث في ليبيا والعراق.

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