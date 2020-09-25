وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة بمساجد محور المحمودية الجديد

أجرى الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، جولة مرورية على بعض المساجد بالمحافظة، على رأس هذه المساجد التي شملتها الجولة مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماديسى، المقام على محور المحمودية الجديد بمنطقة حجر النواتية.وأثنى الشيخ «خشبة» على الحالة العامة للمسجد وإعداده لاستقبال الرواد، مؤكدًا على أن الأوقاف لا تألو جهدًا للاعتناء ببيوت الله- عز وجل- وإعدادها لضيوف الرحمن.وفي سياق متصل أدى الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، اليوم خطبة الجمعة بمسجد الإسكندرية، تحت عنوان "الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم"، والتي تناولت الحديث عن أن الصدق خلق نبيل ومنهج قويم.