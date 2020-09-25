رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة بمساجد محور المحمودية الجديد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:53 م
مسجد محور المحمودية
مسجد محور المحمودية
هبه عويضه
طباعة
أجرى الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، جولة مرورية على بعض المساجد بالمحافظة، على رأس هذه المساجد التي شملتها الجولة مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماديسى، المقام على محور المحمودية الجديد بمنطقة حجر النواتية.

وأثنى الشيخ «خشبة» على الحالة العامة للمسجد وإعداده لاستقبال الرواد، مؤكدًا على أن الأوقاف لا تألو جهدًا للاعتناء ببيوت الله- عز وجل- وإعدادها لضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل أدى الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، اليوم خطبة الجمعة بمسجد الإسكندرية، تحت عنوان "الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم"، والتي تناولت الحديث عن أن الصدق خلق نبيل ومنهج قويم.

موضوعات متعلقة

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

إعلان مرشحى قائمة «من أجل مصر» فى الإسماعيلية

إسرائيل ترفع السرية عن إنذار حرب أكتوبر

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

image description

إنشاء كوبري مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

الآلاف في وداع محمد فريد خميس

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

حقيقة رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

مع اقتراب الشتاء.. الصحة العالمية توجه تحذيرًا لبلدان نصف الكرة الشمالي

تعرف على السبب الكامن وراء الحالات القاتلة من "كوفيد-19"

5 أطعمة تستنزف طاقتك.. تعرف عليها

القمر والمشتري وزحل يرسمون مثلثًا يزين قبة السماء.. الليلة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«الرواية العربية المعاصرة» كتاب جديد للناقد حاتم عبدالهادي

«في ذكرى رحيله».. ناهض حتر شهيد الكلمة الذي فضح الإخوان فقتلوه

صدور الجزء الثالث من الأعمال الكاملة لمحمد مستجاب خلال أيام

«قصور الثقافة» تختتم فعاليات ملتقى شباب الحدود 4