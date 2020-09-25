اعترافات المتهمين بخطف شاب لخلافات مالية فى مدينة نصر

تستكمل نيابة مدينة نصر الجزئية التحقيقات في اتهام 3 أشخاص بخطف شاب بسبب خلافات مالية بعزبة الهجانة، وكلفت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة.وقال المتهمون خلال التحقيقات إن المجني عليه استولى منهم على مبالغ مالية بقصد تشغيلها في المباني، وعقب ذلك رفض ردها لهم فخطط المتهمين خطف المجني عليه.وتابع المتهمون أنهم قاموا برصد تحركات المجني عليه ثم خطفه بتقيده وتعصيب عينيه تحت تهديد السلاح وقاموا بالتعدي عليه بالضرب.كانت النيابة قد قررت حبس كل من "خ.ع" 36 سنة نجار، و"علاء.م" 43 سنة، و"مدحت.ا" عاطل، و"حسين.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة خطف المجني عليه "خالد" واحتجازه دون وجه حق.البداية عقب ورود بلاغ لقسم مدينة نصر من والد المجني عليه، وبإجراء التحريات تبين قيام المتهمين بخطف المجني عليه بسبب خلافات مالية وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.