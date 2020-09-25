رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الرواية العربية المعاصرة» كتاب جديد للناقد حاتم عبدالهادي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:08 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
طباعة
انتهى الناقد حاتم عبدالهادي السيد، من كتابه الجديد"الرواية العربية المعاصرة" قراءات تطبيقية، والذي من المقرر أن يصدر عن دار الأديب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، قال حاتم عبدالهادي مؤلف الكتاب، إن الكتاب يتناول أعمال كبار الكتاب والمبدعين الروائيين في مصر والوطن العربى، كما يتناول أعمال بعض الروائيين الشباب الذين أثروا الرواية بحداثتهم، ورواياتهم الشاهقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، حرصت في الكتاب على اختيار عدة نماذج تمثل الروائيين في كافة أقطار الوطن العربى، لذا جاء الكتاب مستشرفًا لآفاق الحداثة،وفيزياء الرواية المعاصرة، كما حرصت في مقارباتى التطبيقية أن أختار منهجية جديدة في النقد العربى، حيث أسقطت فيها النظرية لصالح النص الروائى، وتركت المنهجية النقدية في خلفية المخيال، أو العقل النقدى، كما حرصت في اختيار النماذج التى تطرح رؤى مغايرة، أكثر حداثة وإشراقًا.

وتابع: وهذا يدفعنى لتقديم الكتاب لجائزة الدولة التقديرية هذا العام، معلنًا من هنا رسالة التحدى والصمود للظروف التى مرت بها سيناء من إرهاب، وتوترات، ومعلنًا أننا نحارب الفكر المتطرف بالقلم، فهو سلاحنا إلى نهضة مصر وسموقها، ونهضة العرب، كما نطمح في كتابنا هنا إلى الخروج بنظرية نقدية عربية تأخذ بالأصالة والمعاصرة بيد، وتعبر بهما إلى آفاق ما بعد حداثية عبر نقد مغاير، وأفق يجمع العالمى بالكونى، والمقدس والجميل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوهاج على أعتاب الإعلان عن اكتشاف بئر بترول.. و«عزيز»: لجنة جامعية لفحصه

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

القبض على 4 بحوزتهم مولوتوف حاولوا إثارة الشغب في الأقصر

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

الصور

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

image description

الآلاف في وداع محمد فريد خميس

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

كشف ملابسات واقعة تنمر جديدة على أحد المواطنين بسوهاج

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

«هيلا هيلا».. كواليس غناء الأبنودي في مسلسل «ذئاب الجبل»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

5 فوائد مهمة من تناول السمك يوميًا

العائلة الملكية البريطانية تنتظر حفيدًا جديدًا

مع اقتراب الشتاء.. الصحة العالمية توجه تحذيرًا لبلدان نصف الكرة الشمالي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
المزيد

الثقافة

«الرواية العربية المعاصرة» كتاب جديد للناقد حاتم عبدالهادي

«في ذكرى رحيله».. ناهض حتر شهيد الكلمة الذي فضح الإخوان فقتلوه

الجمل تصدر رواية «نصب الدير التذكارى» لــ ساراماجو

الشاعر عمارة إبراهيم: الإخوان جماعة مزيفة انتماؤها ليس للوطن