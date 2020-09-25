«الرواية العربية المعاصرة» كتاب جديد للناقد حاتم عبدالهادي

انتهى الناقد حاتم عبدالهادي السيد، من كتابه الجديد"الرواية العربية المعاصرة" قراءات تطبيقية، والذي من المقرر أن يصدر عن دار الأديب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.من جهته، قال حاتم عبدالهادي مؤلف الكتاب، إن الكتاب يتناول أعمال كبار الكتاب والمبدعين الروائيين في مصر والوطن العربى، كما يتناول أعمال بعض الروائيين الشباب الذين أثروا الرواية بحداثتهم، ورواياتهم الشاهقة.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، حرصت في الكتاب على اختيار عدة نماذج تمثل الروائيين في كافة أقطار الوطن العربى، لذا جاء الكتاب مستشرفًا لآفاق الحداثة،وفيزياء الرواية المعاصرة، كما حرصت في مقارباتى التطبيقية أن أختار منهجية جديدة في النقد العربى، حيث أسقطت فيها النظرية لصالح النص الروائى، وتركت المنهجية النقدية في خلفية المخيال، أو العقل النقدى، كما حرصت في اختيار النماذج التى تطرح رؤى مغايرة، أكثر حداثة وإشراقًا.وتابع: وهذا يدفعنى لتقديم الكتاب لجائزة الدولة التقديرية هذا العام، معلنًا من هنا رسالة التحدى والصمود للظروف التى مرت بها سيناء من إرهاب، وتوترات، ومعلنًا أننا نحارب الفكر المتطرف بالقلم، فهو سلاحنا إلى نهضة مصر وسموقها، ونهضة العرب، كما نطمح في كتابنا هنا إلى الخروج بنظرية نقدية عربية تأخذ بالأصالة والمعاصرة بيد، وتعبر بهما إلى آفاق ما بعد حداثية عبر نقد مغاير، وأفق يجمع العالمى بالكونى، والمقدس والجميل.