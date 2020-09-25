التحفظ علي 7 آلاف عبوة شاي فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية التحفظ على 7 آلاف عبوة شاي مجهول المصدر، داخل مصنع تعبئة دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص بالعامرية أول، لحيازته مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.وتمت مداهمة المصنع وألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر على 7000 عبوة "شاى أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية منتج نهائى، ومستلزمات إنتاج، و2،015 طن شاى خام دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و1000 متر رول تغليف، و40000 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مقلدة"، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.