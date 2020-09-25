ضبط 1383 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1383 سائق نقل جماعي، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ويجري استمرار الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.وتأتي هذه الجهود في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.