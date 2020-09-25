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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل: الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي قبل أكتوبر 2021

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:57 م
الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير،
علا غزال
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عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج، ومسئولي تحالف أفيك كريك الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان»، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وعمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع لزيادة مساحة التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين، وأن مصر تنفذ خطة لتطوير كافة موانيها وتنفذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق لربط كافة أنحاء الجمهورية خاصة التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط.

وتناقش الجانبان حول تقدم الأعمال بمشروع القطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان»، حيث أكد الوزير ضرورة الانتهاء من المشروع قبل أكتوبر 2021، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديدا في قلب المدن الجديدة، كما طالب الوزير الجانب الصيني بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق بالشق التمويلي الخاص بمشروع امتداد مشروع القطار الكهربائي جنوبًا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم، ليشمل 3 محطات، وشمالًا إلى محطة العاشر 2 بطول حوالي 5.3 كم ليشمل محطة واحدة، وذلك من خلال التفاوض مع بنك أكزيم الصيني.

وأكد الوزير أن الوزارة لديها مخطط طموح لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، حيث ستقوم بإنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد، لافتا إلى أن مجال توطين الصناعة يمكن أن يكون مجالا للتعاون المشترك مع الشركات الصينية المتخصصة.

وأكد الوزير أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن كافة قطاعات النقل ومنها السكة الحديد والنقل البحري يوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشكل مجالا للتعاون بين الجانبين.

من جانبه، أكد السفير الصيني بالقاهرة عمق العلاقات المصرية الصينية، وأن الشركات الصينية دائما ما تتطلع للتعاون مع الجانب المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات، ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى أن مشروع القطار الكهربائي يعتبر نموذجا للتعاون المثمر بين الجانبين الصيني والمصري.

وفي السياق ذاته، أكد تحالف أفيك- كريك الصيني، المنفذ لمشروع القطار الكهربائي، أهمية التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ المشروع، وأن التحالف قام بإرسال مجموعة من أفضل الخبراء المتخصصين للإشراف على تنفيذه باستخدام أفضل نظم التكنولوجيا، خاصة أنه أول قطار كهربائي في مصر.

ووجّه الوزير بتكثيف اللقاءات المشتركة خلال الفترة القادمة بما يسهم في استمرار تقدم الأعمال بالمشروع، وبما يسهم في الانتهاء منه وفقا للموعد الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.
الفريق مهندس كامل الوزير،
الفريق مهندس كامل الوزير،
الفريق مهندس كامل الوزير،
الفريق مهندس كامل الوزير،

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