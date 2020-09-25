صحيفة يونانية: تركيا ترسل مقاتلين من فرقة «حمزة» إلى أذربيجان

أفادت تقارير موثوقة بأن تركيا تنقل وكلاءها المتشددين والمرتزقة في شمال سوريا إلى أذربيجان، مع تصاعد التوترات والمناوشات مع أرمينيا.وكتبت ليندسي سنيل، الصحفية التي اختطفها إرهابيون مدعومون من تركيا في شمال سوريا، وتم الزج بها في سجن تركي لمدة شهرين بعد هروبها من سوريا، على حسابها عبر موقع تويت: "مقاتلون من فرقة حمزة وصلوا إلى العاصمة الأذربيجانية باكو عبر تركيا"، حسب ما أوردته صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.وذكرت الصحيفة أنه في وقت سابق من هذا العام، تم الكشف عن فرقة "حمزة" لاحتجازها نساء عاريات وسوء المعاملة في السجن، وتتألف الفرقة من مجموعة من العرب والأتراك، وقد أصبحوا قوة بالنيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.فيما أشارت الصحيفة إلى أنه مع تصاعد الصراع في ليبيا في وقت سابق من هذا العام، كانت فرقة حمزة واحدة من المجموعات المقاتلة الرئيسية التي نقلتها تركيا، للقتال على الأراضي الليبية بجانب حكومة الوفاق وجماعة الإخوان في ليبيا.وكان "أردوغان" قد وعد بدفع أجر شهري قدره 2000 دولار لإغراء العديد من الجهاديين السوريين، ومع ذلك، قال عدنان، قائد فرقة حمزة في يونيو الماضي: "الآن نأسف لقدومنا، الثمن الذي دفعناه باهظ".وأكدت الصحيفة اليونانية أن الصحفية سنيل قامت بتحميل تسجيل صوتي لمقاتل يزعم أنه سيتم نقل ما يصل إلى 1000 مقاتل إلى أذربيجان، على الجانب الآخر، نفت الخارجية الأذربيجانية هذه الاتهامات بشكل قاطع، قائلةً: "التقارير التي تفيد بأن تركيا تنقل مقاتلي فرقة حمزة من سوريا إلى أذربيجان، ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة".