رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية: تركيا ترسل مقاتلين من فرقة «حمزة» إلى أذربيجان

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:51 م
مقاتلين من فرقة حمزة
مقاتلين من فرقة حمزة
أبوزيد على
طباعة
أفادت تقارير موثوقة بأن تركيا تنقل وكلاءها المتشددين والمرتزقة في شمال سوريا إلى أذربيجان، مع تصاعد التوترات والمناوشات مع أرمينيا.

وكتبت ليندسي سنيل، الصحفية التي اختطفها إرهابيون مدعومون من تركيا في شمال سوريا، وتم الزج بها في سجن تركي لمدة شهرين بعد هروبها من سوريا، على حسابها عبر موقع تويت: "مقاتلون من فرقة حمزة وصلوا إلى العاصمة الأذربيجانية باكو عبر تركيا"، حسب ما أوردته صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.

وذكرت الصحيفة أنه في وقت سابق من هذا العام، تم الكشف عن فرقة "حمزة" لاحتجازها نساء عاريات وسوء المعاملة في السجن، وتتألف الفرقة من مجموعة من العرب والأتراك، وقد أصبحوا قوة بالنيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فيما أشارت الصحيفة إلى أنه مع تصاعد الصراع في ليبيا في وقت سابق من هذا العام، كانت فرقة حمزة واحدة من المجموعات المقاتلة الرئيسية التي نقلتها تركيا، للقتال على الأراضي الليبية بجانب حكومة الوفاق وجماعة الإخوان في ليبيا.

وكان "أردوغان" قد وعد بدفع أجر شهري قدره 2000 دولار لإغراء العديد من الجهاديين السوريين، ومع ذلك، قال عدنان، قائد فرقة حمزة في يونيو الماضي: "الآن نأسف لقدومنا، الثمن الذي دفعناه باهظ".

وأكدت الصحيفة اليونانية أن الصحفية سنيل قامت بتحميل تسجيل صوتي لمقاتل يزعم أنه سيتم نقل ما يصل إلى 1000 مقاتل إلى أذربيجان، على الجانب الآخر، نفت الخارجية الأذربيجانية هذه الاتهامات بشكل قاطع، قائلةً: "التقارير التي تفيد بأن تركيا تنقل مقاتلي فرقة حمزة من سوريا إلى أذربيجان، ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

فايلر يحدد شروطه الفنية حال بقائه للموسم الجديد

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

image description

إنشاء كوبري مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

الآلاف في وداع محمد فريد خميس

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

حقيقة رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

مع اقتراب الشتاء.. الصحة العالمية توجه تحذيرًا لبلدان نصف الكرة الشمالي

تعرف على السبب الكامن وراء الحالات القاتلة من "كوفيد-19"

5 أطعمة تستنزف طاقتك.. تعرف عليها

القمر والمشتري وزحل يرسمون مثلثًا يزين قبة السماء.. الليلة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«الرواية العربية المعاصرة» كتاب جديد للناقد حاتم عبدالهادي

«في ذكرى رحيله».. ناهض حتر شهيد الكلمة الذي فضح الإخوان فقتلوه

صدور الجزء الثالث من الأعمال الكاملة لمحمد مستجاب خلال أيام

«قصور الثقافة» تختتم فعاليات ملتقى شباب الحدود 4