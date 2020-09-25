وزيران و30 سفيرًا بماراثون للدراجات بشرم الشيخ فى يوم السياحة العالمى

نظمت وزارة السياحة والآثار ماراثونًا للدراجات الهوائية بمدينة شرم الشيخ للاحتفال بيوم السياحة العالمي، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، و٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر.جاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ، مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و٣٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.شارك بالماراثون أيضًا السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.انطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون، واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.وفاز بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعده وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم.يشار إلى أن هذه الزيارة بدأت أمس الخميس، حيث تفقد السادة الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة.