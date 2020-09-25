معاريف: التوصل لسلام بين إسرائيل والسودان وسلطنة عمان الأسبوع المقبل

أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هناك تقدما في المباحثات بين إسرائيل والسودان وسلطنة عمان، بشأن عقد اتفاقيات سلام برعاية أمريكية.وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنها علمت بأن هناك احتمالات كبيرة للإعلان عن التوصل لسلام بين إسرائيل والسودان وسلطنة عمان خلال الأسبوع المقبل، قائلة إن أمريكا تمارس جهودا مكثفة من أجل هذا الأمر.في السياق ذاته، قالت كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، إن هناك دولة عربية ستعلن موافقتها على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، خلال الأيام القليلة المقبلة.وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أجرى زيارة إلى سلطنة عمان في عام 2018، التقى خلالها السلطان الراحل قابوس بن سعيد.وتوصلت تل أبيب إلى اتفاقات سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في شهر أغسطس وسبتمبر من العام الجاري، برعاية أمريكية.