ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات فى بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، صباح اليوم الجمعة، بالأسواق لضبط المخالفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المصانع غير المرخصة بنطاق حي الضواحي، ينتج الصابون السائل والبودرة، وداخله 300 كيلو جرام منظف بودرة غسالات عادية، و3 آلاف كيس منظف جيل ودهون فئة وزن 100 و200 جرام.وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر رقم 5148 لسنة 2020 جنح الضواحى، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.