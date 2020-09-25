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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مع اقتراب الشتاء.. الصحة العالمية توجه تحذيرًا لبلدان نصف الكرة الشمالي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:40 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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حذرت الدكتورة آن موين رئيس قسم التأهب للإنفلونزا والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية، أنه مع دخول فصل الشتاء فإن انتشار عدوى الإنفلونزا في هذا الفصل في بلدان نصف الكرة الشمالى يمكن أن يسبب عبئًا إضافيا على الفئات الضعيفة وعلى الأنظمة الصحية في تلك البلدان والتي تبذل جهودا بالفعل منذ شهور في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت آن موين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الجمعة، إن فيروس الإنفلونزا يصيب حوالي مليار شخص حول العالم كل عام مع ما بين 3 و5 ملايين شخص يصيبهم بأعراض حادة، مضيفة أن عدد الوفيات التي تسببها المضاعفات التنفسية ذات العلاقة بفيروس الإنفلونزا تتراوح ما بين 290 ألف وفاة و600 ألف سنويا.

ونصحت بأن يتم تطعيم عدة فئات تشمل الأطفال والنساء الحوامل والعمال الصحيين، إضافة إلى الأشخاص من أصحاب الظروف الصحية الخاصة بالتطعيم المضاد للإنفلونزا، مضيفة أن أفضل السبل لتجنب عدوى هذا الفيروس تماثل الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها المنظمة لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا، والتي تشمل الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة أو قليلة التهوية وكذلك غسل الأيدي باستمرار.

وأوضحت الدكتورة موين أن التطعيم المضاد للإنفلونزا يستخدم منذ قرابة 50 عاما، وقد ثبت أنه آمن وليست له أي أعراض جانبية خطيرة، لافتة إلى أن بعض المناطق أو البلدان قد تواجه نقصا فى الكميات المتوفرة لديها من هذا التطعيم، خاصة مع توقع ازدياد الحاجة إليه في هذا الموسم الشتوى القريب.

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