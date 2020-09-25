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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متابعة دورية لحملات النظافة وكفاءة الشوارع بأسيوط

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:46 م
حملات النظافة
حملات النظافة
أسيوط_محمد أبوشادي:
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة باستخدام معدات النظافة الجديدة، وذلك في إطار خطة المحافظة لخلق بيئة نظيفة للمواطنين وإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق.  

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، حملة مكبرة لنظافة وكنس شوارع وميادين حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، ومسئولي الإشغالات والنظافة بالحيين، وبالاستعانة بفرق النظافة ومعدات الحملات الميكانيكية ومعدات شفط الأتربة المنضمة حديثًا لمنظومة النظافة، حيث استهدفت الحملة كورنيش الترعة الإبراهيمية بدءًا من ميدان الحرب والسلام مرورًا بكوبري ‪25 يناير‬ ونفق السلام حتى بوابات الجامعة البحرية حتى شارع الجامعة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين. 
 
كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كل تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والجانبية والاستغلال الأمثل للسيارات النظافة وكنس الشوارع التي انضمت لمنظومة النظافة، حفاظا على المظهر اللائق لكل مدن ومراكز وقرى المحافظة، كما كلف السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات الخدمية خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع المهم. 

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