الأنبا باخوم يلتقي أعضاء مجلس إدارة جمعية مار منصور بالقاهرة

اجتمع، صباح اليوم الجمعة، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، مع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية مار منصور بفرع القاهرة.الجدير بالذكر، أن الفرع يحتوي على ٤٥ مكتبا ويخدم العديد من الأسر.من ناحية أخرى، تحتفل الكنائس الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية بعيد القديسة تقلا، وهي إحدى قديسات العصر المسيحي المبكر.وذُكر اسم القديسة "تقلا" في سفر أعمال بولس الرسول "الأبوكريفي"، أي (سفر لا تعترف به الكنائس من ضمن أسفار الكتاب المقدس).والقديسة تقلا من أتباع القديس بولس الرسول، تكرم كقديسة في الكنيسة الكاثوليكية والأورثوذكسية الشرقية في عيدها.و"تقلا" التي تعود للقرن الثاني الميلادي تعتبر من أولى الشهيدات وفق الإيمان المسيحي ومعادلة للرسل.